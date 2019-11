A cantora Tiê completa 10 anos de carreira. Se você ainda não conhece sua vasta e rica produção musical, você perdeu 10 anos de boas baladas e muito talento. Entre novembro e dezembro, ela viaja o Brasil todo com a turnê do novo álbum, chamado “Dix”, que em francês significa “Dez”. Curitiba recebe o show no próximo dia 14, para única apresentação, no Teatro Bom Jesus.

“Eu amo ir para a estrada, fazer shows e ter o contato com os fãs. Estou animadíssima com essa tour”, comentou Tiê. Gravado no YouTube Space, no Rio de Janeiro, “DIX” é o primeiro trabalho ao vivo da cantora e foi lançado no dia 6 de setembro e conta com 17 faixas, incluindo as participações de Rael e Cynthia Luz. O início da turnê acontece nesta sexta no Festival de Música da Fundação Lia Maria Aguiar, em Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo.

Sobre o novo trabalho, a compositora fala sobre maturidade musical. “Ao menos é um olhar de maturidade diferente. Estou mais leve, porém ainda muita intensa. O ‘dez’ representa a ausência e a completude ao mesmo tempo. Ou seja, a falta de um repertório só de inéditas, como estou acostumada a lançar, mas a totalidade de revisitar o caminho até aqui”, disse.

Em seus dez anos de carreira, Tiê já lançou quatro projetos: “Sweet Jardim”, “A Coruja e o Coração”, “Esmeraldas” e “Gaya”), com canções autobiográficas. Entre os principais sucessos de Tiê estão as canções “A Noite”, “Isqueiro Azul” e “Amuleto”. A artista, que já morou no Japão e em Nova Iorque, fez turnê com o Toquinho antes de traçar os projetos solos e gravou ao lado de David Byrne, Jorge Drexler e até Luan Santana.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem chegar a R$ 84. Saiba como adquirir clicando aqui.

Ouça abaixo o principal sucesso de Tiê: