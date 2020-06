A cantora gospel Fabiana Anastácio, 45 anos, morreu nesta quinta-feira (4), após ter sido diagnosticada com o novo coronavírus. O anuncio foi feito em sua página oficial no Facebook. “Deus decidiu levar nossa Fabiana Anastácio para seus braços”, afirmou o comunicado.

Na noite de quarta-feira (3), a família havia informado que Fabiana estava internada na UTI. Seu quadro foi classificado como estável na ocasião, apesar de ela apresentar “um pouco de dificuldade para respirar”.

A família da cantora havia iniciado uma vaquinha online nos últimos dias para ajudar a pagar os custos do tratamento, feito inicialmente num hospital particular de São Paulo. A vaquinha chegou a arrecadar R$ 15 mil. “A dor não escolhe cor, raça, status ou condição… Ela simplesmente surge e traz suas consequências”, dizia a campanha.

Carreira

Cantora e pastora, Fabiana Anastácio é de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e tem três filhos. O marido dela, o pastor Ruben Nascimento, chegou a ser diagnosticado com a covid-19, mas já se recuperou. Ela tem entre suas músicas mais conhecidas “Adorarei”, “Sou Eu” e “É Tudo Dele”.

Vários outros famosos também já foram diagnosticados com a covid-19. Entre os casos mais graves estão o do funkeio MC Dumel, 28, o da atriz Daisy Lúcidi, 90, e do cantor e compositor Aldir Blanc, 73, que morreram em decorrência dos sintomas.

