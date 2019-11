Reunir elementos orgânicos às sonoridades sintéticas da atual música pop não é tarefa fácil. Mas em Corpo Possível (Natura Musical), segundo álbum na discografia da goiana Bruna Mendez, a organicidade de corpos como a água e a terra se harmonizam em meio a arranjos sintéticos e sinestésicos que vão ser apresentados pela primeira vez em Curitiba nesta 8). Com entrada gratuita, a noite conta ainda com participação do trio paranaense Tuyo.

Corpo Possível percorre uma extensa riqueza de subjetividades tendo outros corpos como ponto de partida. “Qualquer coisa é um possível corpo; a água é um corpo, a Terra é um corpo, o próprio corpo humano também”, explica a artista. Desejo, encantamento, a vontade de ir e de querer ficar são algumas das temáticas entre as faixas da tracklist.

Serviço

Bruna Mendez – Lançamento do disco Corpo Possível

Data: -feira, 8 de novembro

Onde: Nada Nada Nada | R. Martin Afonso 869, Mercês, Curitiba

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito, sujeito a lotação da casa, estão disponíveis online.