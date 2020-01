Aos 58 anos, morreu de enfarte fulminante o cantor sertanejo Juliano Cezar na madrugada desta terça-feira (31). O artista passou mal durante um show na cidade de Uniflor, no Norte do Paraná. Ele chegou a desmaiar no palco enquanto cantava.

O cantor chegou a ser socorrido em um posto médico próximo do local do show. A equipe médica tentou reanimar Juliano Cezar com massagem cardíaca e aplicação de adrenalina por mais de uma hora. Mas o artista não resistiu.

“A notícia mais triste que poderíamos comunicar. Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor Juliano Cezar”, postou na conta pessoal do cantor no Facebook a empresa que gerenciava a carreira dele.

Juliano Cezar era mineiro de Passos. Começou a carreira de cantor em 1985, após ter sido peão de rodeios. Começou de forma independente, regravando músicas de artistas consagrados, como Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico, entre outros. Em 1990 lançou o primeiro disco por um gravadora com músicas próprias. Foi o primeiro a gravar “Não Aprendi Dizer Adeus”, que na sequência estourou em todo o Brasil na versão da dupla Leandro e Leonardo. Gravou um total de 12 discos, sendo o último em 2010.

Juliano Cezar era casado e não tinha filhos. O velório e o enterro do cantor vai ser em Passos, Minas Gerais.