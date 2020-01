O compositor e cantor Tunai morreu aos 69 anos. Neste domingo (26) ele foi encontrado pela própria esposa, morto sentado no sofá de sua casa, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo a TV Globo ele sofreu de uma parada cardíaca. O corpo será velado a partir das 12h30 desta segunda-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju, e cremado às 15h30.

José Antônio de Freitas Mucci, ou simplesmente Tunai, era irmão mais novo do também cantor e compositor João Bosco, um dos maiores nomes da música brasileira. Antes de arriscar nos microfones, Tunai era compositor e escreveu canções para nomes como Elis Regina, Fafá de Belém, Ney Matogrosso, Fagner, Roupa Nova, Jane Duboc, Gal Costa, entre outros. “A Elis Regina foi o principal vestibular que passei na minha vida”, disse certa vez.

Quando decidiu cantar, logo estourou com o hit Frisson, que foi tema da novela Suave Veneno, da TV Globo. Relembre no vídeo abaixo.

Engenheiro Civil por formação, em meados de 1970 passou a compor e viu suas letras virarem sucesso. Algumas de suas parcerias com Sérgio Natureza o tiraram da sombra do irmão João Bosco e lhe deram uma personalidade musical própria. Compôs “Se eu disser”, sucesso na voz de Fafá de Belém em 1977 e “As aparências enganam”, que estourou com Elis Regina.

Depois de mais algumas composições, em 1984 se lançou como intérprete de suas próprias músicas. Emplacou mais alguns hits em novelas globais como “Sintonia” (“Tititi”), “Sobrou Pra Mim” (“Fera Radical”), e “Meu Amor” (“Despedida de Solteiro”).