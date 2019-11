Ele foi eleito cantor do ano, uma de suas músicas, Péssimo Negócio, ficou entre as mais tocadas do país durante todo 2019 e, de quebra, descobriu que Curitiba é uma das cidades que mais o abraçam. Não teria afirmação do que dizer que “foi o ano dele” para melhor definirmos como Dilsinho vai celebrar seu esforço para que as coisas acontecessem. E para fechar com chave de ouro, ainda vem gravação de DVD.

No último sábado (2), o cantor esteve pela segunda vez em Curitiba, cidade que está em terceiro lugar entre as que mais ouvem seu som, com mais de 200 mil ouvintes mensais só no Spotify. “Foi um ano muito especial para minha carreira, minha vida. Conseguimos muita coisa bacana, o público tem aceitado meu trabalho e minhas músicas com muito carinho e isso é muito legal. Com certeza foi um dos anos mais incríveis que já vivi e voltar a Curitiba é ainda mais especial”, disse Dilsinho.

Motivos para celebrar

Dilsinho, que começou a carreira em 2006, com apenas 13 anos, tem motivos de sobra para comemorar tudo que tem acontecido em sua vida profissional. “E realmente esse ano foi um ano que eu nunca mais vou esquecer”, disse o cantor, que conquista a todos não só com sua voz, mas também com seu carisma e o jeito tranquilo de conversar.

Recentemente, Dilsinho foi surpreendido com o título de cantor do ano pelo Prêmio Multishow. “Foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo, por ter sido votação popular, a gente se sente prestigiado pelo público ter escolhido a gente para estar ali. Recebi muito carinho,muitas mensagens boas”.

Ao longo destes anos todos, o que não faltou foi empenho e agora o cantor vem colhendo os frutos, exemplo disso foram os dois shows em Curitiba e a certeza de que conquistou mais gente do que imaginava. “Tudo que a gente faz com muito empenho, que a gente acredita, as coisas acontecem. Acredito muito em Deus, sempre acreditei muito em trabalho, não durmo um segundo sem que eu não pense em meu trabalho e em minha carreira, então eu acho que as coisas estão acontecendo sim”, concluiu. Veja a entrevista completa aqui:

‘Open House’ vem aí

Seu primeiro DVD, Terra do Nunca, foi lançado em 2018 e trouxe consigo vários hits, mas já é hora de pensar em projeto a ser trabalhado em 2020. Para fechar o ano, que já é motivo de comemoração (Péssimo Negócio tem mais de 270 milhões de visualizações no YouTube), Dilsinho vai gravar um novo projeto audiovisual, mas antes lançou uma espécie de ‘esquenta’ para esse novo DVD, que vai ser registrado no próximo dia 19 de dezembro em Recife.

“Gravamos um aquecimento mesmo para o DVD, chamamos o projeto de Quatro e Sala, algo mais intimista, gravado em estúdio, diferente da sensação do ao vivo. A sonoridade foi mais orgânica, apesar dos eletrônicos, que é a primeira vez que assumimos em algumas músicas. Um projeto que me deu muito orgulho porque foi a primeira vez que assumi a produção musical junto com Bruno Cardoso [do Sorriso Maroto] e o Michel Fujiwara [músico de sua banda e diretor musical], muita coisa nova acontecendo”, avaliou Disinho.

Quarto e Sala tem, também, um tom especial porque trouxe nove músicas inéditas, justamente para fazer com que os fãs já estejam com tudo na ponta da língua para o que vem no DVD. “O projeto foi feito realmente para migrar para o DVD, que vai se chamar Open House e vai ser mais inovador e ousado em outras coisas. Esse DVD tem tudo para ser outro grande marco na minha vida”, comentou o cantor, sem dar muitos detalhes do que virá.

