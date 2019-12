“Dinheiro na mão é vendaval/ É vendaval/ Na vida de um sonhador/ De um sonhador…”, já diria Paulinho da Viola na canção Pecado Capital. Na noite desta segunda-feira, 23, Paula von Sperling usou as redes sociais para revelar que já gastou todo o valor do prêmio que conquistou na edição deste ano do Big Brother Brasil, da TV Globo.

A mineira gravou uma série de vídeos no stories do Instagram respondendo a dúvidas de seguidores.

Um dos internautas gostaria de saber o que Paula fez com o dinheiro do prêmio do BBB 19.

“Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê?, admitiu a ex-BBB, dando risada. Ela recebeu R$ 1,5 milhão. Apesar da revelação, Paula não esclareceu aos seguidores com o quê gastou o valor.

Durante a edição do Big Brother Brasil 2019, Paula chegou a prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por ser acusada de intolerância religiosa contra Rodrigo França.

“Tenho medo do Rodrigo. Ele mexe com esses trecos… ele sabe cada Oxum divindade de matriz africana deles lá. Nosso Deus é maior”, disse Paula na ocasião. O advogado de Rodrigo França argumentou que as palavras da participante do BBB tinham “alto poder ofensivo” e o irmão dele, Fábio França, relatou ao E+ na época que a mãe deles chegou a tomar antidepressivos após o caso.