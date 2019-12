Com a chegada de dezembro, é comum que calendários para o ano seguinte passem a ser vendidos e dentro do grupo dos mais inusitados está o calendário de taxistas de Nova York, lançado no dia 19 de novembro.

continua depois da publicidade

O calendário, que retrata 12 taxistas da cidade, foi criado em 2013 pelo casal Philip e Shannon Kirkman. Philip é responsável pela direção de arte, enquanto que Shannon é quem fotografa todos os taxistas. Dos 12 motoristas, dez são imigrantes. Pela primeira vez foram retratados um haitiano e um peruano.

Assim como em anos anteriores, o dinheiro arrecadado com a venda dos calendários será destinado para uma organização de caridade. Com as edições anteriores do calendário, já foram doados mais de 70 mil dólares para instituições.

A escolhida de 2019 é a University Settlement, a casa de acolhimento mais antiga dos Estados Unidos e que realiza projetos sociais voltados para famílias de imigrantes e pessoas com baixa renda.

O casal anunciou que a edição de 2020 será a última da série de calendários, que busca fotografar taxistas em poses divertidas e, até, sexies.

É possível comprar o calendário e diversos itens decorativos usados nas fotos ao longo das sete edições no site oficial do projeto .