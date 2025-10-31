Caio Castro sofre acidente no Paraná ao volante carro de corrida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Caio Castro, 36, sofreu um acidente durante um treino para uma corrida. O carro que dirigia derrapou na pista e colidiu contra um muro de pneus. O ator e piloto foi examinado e passa bem após sofrer um impacto no ombro e no braço. O acidente ocorreu em Cascavel, no oeste do Paraná.

O registro foi mostrado por meio das redes sociais de Vitória Bohn, atriz e namorada dele. “Hoje rolou um susto por aqui. Mas está tudo 100%, sem preocupações, só um sustinho mesmo”, escreveu ela ao mostrar a frente do carro toda danificada.

O evento se chama Cascavel de Ouro e envolve 100 pilotos em uma etapa que dura três horas. A batida aconteceu durante o treino livre, antes da corrida.

Algo semelhante aconteceu há dois anos, no Rio Grande do Sul, quando o ator treinava para a competição Copa Truck. Ele perdeu o controle do caminhão que guiava e bateu de frente em uma barreira de pneus.

Apesar do ocorrido, o artista saiu ileso do veículo e sinalizou que estava bem.

Imagem das redes sociais mostra o carro com a frente destruída. Foto: Reprodução.

