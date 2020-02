O ator Caio Castro publicou uma homenagem à atriz Grazi Massafera, com quem está namorando, nesta sexta-feira, 14, por conta do Valentine’s Day – o equivalente ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outras partes do mundo.

“Happy Valentine’s Day” “Feliz Dia de São Valentim, em português”, escreveu o ator em uma foto publicada em seu Instagram. Na imagem, Grazi Massafera aparece ao lado de ‘corações’, indicando o clima de romance.

Ao longo das últimas semanas, o casal tem postado fotos no Instagram indicando que estão realizando uma viagem internacional juntos.

Diversos outros artistas brasileiros e internacionais aproveitaram a sexta-feira para fazer postagens românticas no Valentine’s Day.