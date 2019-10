Após ter sido visto ao lado de Grazi Massafera em festas, no Rock in Rio e viagens pelo litoral brasileiro, Caio Castro afirmou que não está namorando. Segundo o portal MSN Famosos, o ator revelou que gosta de ir devagar quando está conhecendo alguém, mas que depois que se envolve, vive o romance com intensidade.

‘Eu demoro um pouquinho para ir. Fico numa segunda e tal… até para eu não me machucar, né? Mas aí quando eu vou também… segura! Aí eu me jogo‘. Já ao ser questionado sobre seu relacionamento com Grazi, ele respondeu: ‘Não tô namorando‘. E aí, será que é apenas para despistar?