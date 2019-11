Quem optar para passar as férias de verão 2017 nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Um dos pontos mais badalados do litoral, o Café Curaçao (R:Brejatuba,500), em Guaratuba, reabre suas portas na próximaterça, dia 27 de dezembro, com o melhor do entretenimento, tornando-se uma das casas como referência no litoral sul do país. Com realização da Prime, a programação da temporada 2017 promete movimentar e esquentar ainda mais as areias do litoral paranaense com a maratona de shows, composta por mais de 10 atrações que vão passar pela casa até o Carnaval. O maior fenômeno da música brasileira da atualidade, o cantor Wesley Safadão, que desembarca pela primeira vez no litoral paranaense comanda a noite de estreia com um grande show na Arena Curaçao. No dia 30 (sexta), as duplas Bruninho e Davi e Henrique & Diego são as atrações da Festa de Pré-Réveillon.

Para brindar 2017 em grande estilo, a programação inicia com um dos principais nomes da música brasileira, Tiago Iorc, no dia 04 de janeiro. Já no dia 06 de janeiro, aterrissa no palco da Arena Curaçao, a dupla Zé Neto & Cristiano. No dia 07 de janeiro, será a vez do reggae do Natiruts. Também já estão confirmados Armandinho (13.01), a badalada festa Fica Comigo (20.01), Nando Reis e Os Infernais (21.01), a tradicional feijoada Feijão da Fundação, que chega em sua 15ª edição, Capital Inicial (28.01) e Dj Alok (04.02).

PROGRAMAÇÃO DE 27 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO:

WESLEY SAFADÃO (27 DE DEZEMBRO, TERÇA-FEIRA)

Considerado o mais popular dos cantores da atualidade, recordista de visualizações no Youtube, com músicas massivamente repetidas nas rádios nos últimos dois anos, o cantor Wesley Safadão desembarca pela primeira vez no litoral paranaense para um inédito show em Guaratuba, que marca a abertura da temporada de verão 2017 do Café Curaçao (R: Brejatuba,500). Com realização da Prime, a apresentação, com início a partir das 23h59, será baseada no seu segundo DVD, “WS em Casa”, gravado em julho deste ano em Fortaleza (CE) e contou com as participações especiais de Luan Santana, Matheus & Kauan, Gabriel Diniz, Márcia Fellipe, o sertanejo Pacheco e até mesmo do jogador Ronaldinho Gaúcho.

No repertório do show hits da carreira como “Vai, Safadão”, música que ganhou o nome do coro que se ouve por onde o artista passa, “A Dama e o Vagabundo”, “Pra Ficar com Você”, “Camarote”, “Solteiro de Novo”, que tem quase 22 milhões de visualizações no youtube, e “Meu Coração deu PT”, caminhando para os 25 milhões de views

Wesley Safadão começou sua carreira em 2007, como integrante do Garota Safada. O grupo, que era uma brincadeira entre sua família, começou a se profissionalizar e ganhar visibilidade principalmente no Ceará, onde todo o sucesso começou. Hoje, assinando Wesley Safadão, rompeu as fronteiras do Nordeste e levou seu nome, música e estilo para todo o país, se tornando um dos maiores cantores do Brasil.

Ocupando o topo das paradas musicais no país e com uma média de 25 shows por mês, Wesley Safadão se tornou uma referência do novo jeito de fazer forró, com batidas aceleradas e trazendo a música pop para mais perto, além de ter se tornado uma das figuras mais conhecidas no Brasil. Com seu carisma, arrasta multidões por onde passa e coleciona hits em seu repertório. “Camarote” possui mais de 171 milhões de visualizações em seu canal oficial – a página acumula mais de 920 milhões de views desde sua criação e seu perfil no Spotify traz mais de 1,5 milhão de seguidores.

BRUNINHO E DAVI e HENRIQUE & DIEGO –FESTA DE PRÉ-REIVELLON (30 DE DEZEMBRO, SEXTA)

O Café Curaçao (R:Brejatuba, 500) em Guaratuba será palco no próximo dia30 de dezembro, para a Festa de Pré-Réveillon que vai movimentar o litoral paranaense com dois grandes shows para comemorar o início da temporada verão 2017. O alto astral e a energia contagiante de Bruninho e Davi e da dupla Henrique & Diego prometem tomar conta da Prime Arena Curaçao, a partir das 23h59.

Henrique & Diego, dupla sensação do universo sertanejo chegam ao litoral paranaense com os hits “Suíte 14”, “Senha do Celular” e “Esqueci Você”.Esses são apenas alguns dos vários sucessos que a dupla mato-grossense acumula na carreira. Da amizade para os palcos, os artistas comemoram mais de dez anos de carreira, com 3 CDs e 2 DVDs lançados. Entre os sucessos estão “Oh Delícia”, “Zuar e Beber”, “Coração Sem Noção (Canudinho)” e a romântica “5 Horas da Manhã”, entre outras.

Henrique & Diego chegaram a ter ao mesmo tempo clipes de duas músicas entre os dez vídeos nacionais e gringos mais assistidos da Vevo Brasil.Inclusive, com “Suite 14”, os cantores de Cuiabá (MT) ultrapassaram a marca inédita de 100 milhões de visualizações no canal da Vevo Brasil (já são mais de 160 milhões de views no vídeo oficial), tornando-se os primeiros artistas brasileiros a receber o Vevo Certified. Fora do Brasil, o certificado já foi dado a Jennifer Lopez, Ricky Martin e Taylor Swift. Destaque também nas plataformas digitais.“Suíte 14” foi apontada como a música mais ouvida no Brasil em 2015 no Deezer, um dos maiores serviços de streaming do país. O hit da dupla superou Ed Sheeran e o sucesso mundial “Thinking Out Loud”, conquistando o primeiro lugar no ranking divulgado pela plataforma.

De Campo Grande (MS) para o Brasil, os amigos Bruninho e Davi prometem um show arrojado, com muitas risadas e alto astral, sendo chamados de “Mamonas Assassinas” do sertanejo. A dupla sertaneja começou a carreira em 2009. Desde então, lançaram Bruninho & Davi Ao Vivo (2010), Proibido Para Menores (2011), Bruninho & Davi (2013), Bruninho e Davi Ao Vivo Em Campo Grande (2014), Depois das 3 (2015) e Bruninho & Davi Ao Vivo no Ibirapuera (2016).

Com o repertório recheado de inéditas, também terá as já conhecidas pelo público, como “Ela Sabe Ser Sexy”, “Imagina com as Amigas”, “Se Namorar Fosse Bom“, “Cê é louco”, “E Essa Boca Aí?”, o novo hit da dupla que se destaca no TOP 5 das rádios do Brasil com mais de 20 milhões de views em seu videoclipe. Com uma bagagem musical diversa, com o gospel da infância, o pop-rock da adolescência e o sertanejo da vida adulta, o som dos ‘meninos’ já surgiu diferenciado do que existia no mercado. Além de todas as referências, Bruninho & Davi ainda deram ao sertanejo pitadas de eletrônico, reggae, rock e country.

LUAU COM TIAGO IORC (04 DE JANEIRO, QUARTA)

Após ter tocado em palcos consagrados – como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), Toronto Music Festival (Canadá), Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e Vodafone Music Fest (Lisboa) – Tiago Iorc vem lotando shows por todo o Brasil com a turnê de seu quarto álbum, “Troco Likes“. Com realização da Prime, o músico chega Guaratuba no dia 04 de janeiro (quarta) para abrir com um Luau o calendário de 2017 do Café Curaçao (R: Brejatuba,500), a partir das 23h59.

Tiago Iorc é um daqueles raros casos em que um artista consegue dialogar com um grande público justamente pela alta qualidade de seu trabalho. Dono de bela voz e grande inquietude criativa, o brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê. Isso tem a ver com o envolvimento criado por suas composições tão sinceras quanto bem feitas vistas ao longo de sua crescente discografia – e Troco Likes, novo disco com repertório 100% autoral, é seu primeiro trabalho completamente em português, como a conclusão de um processo de Tiago se entender cada vez mais como brasileiro.

Em 2016, Tiago teve quatro músicas entre as mais tocadas nos rádios de todo país: Amei te ver (que ganhou até clipe com Bruna Marquezine), Me espera (da parceria com Sandy), Coisa Linda e Chega pra cá. E ainda, para fechar o ano com chave de ouro, Tiago foi indicado ao Prêmio Multishow de 2016 na categoria Melhor Cantor, mostrando que, sem sombra de dúvida, ele já é um dos artistas mais “curtidos” dentro da música autoral brasileira.

ZÉ NETO & CRISTIANO (06 DE JANEIRO, SEXTA)

Duas das novas vozes do sertanejo, Zé Neto & Cristiano já garantiram um público fiel e os números são prova disso: são mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 220 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. Com realização daPrime, os sertanejos chegam a Guaratuba no próximo dia 06 de janeiro (sexta) para embalar o público no Café Curaçao (R:Brejatuba, 500), a partir das 23h59.

Os amigos paulistas vão cantar ao vivo os hits “Te Amo”, “Eu Ligo Pra Você” e o mais recente “Seu Polícia”, música mais tocada no primeiro semestre de 2016 nas rádios do país.

A dupla escolheu, no início de setembro, a cidade de Cuiabá (MT) como palco para a gravação do novo e segundo DVD da carreira, Um Novo Sonho. Além dos sucessos já conhecidos como Seu Polícia e Te Amo, a dupla apresentou canções inéditas, entre elas, Sonha Comigo, música presente no repertório atual. Entre as participações especiais do projeto estão Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, que acompanharam toda a trajetória da dupla. Com produção musical assinada por Jenner Melo e direção de vídeo de Fernando Trevisan, o Catatau, o álbum conta com 25 faixas, sendo 22 inéditas.

NATIRUTS (07 DE JANEIRO, SÁBADO)

Uma das bandas mais representativas do reggae nacional, o Natiruts desembarca no litoral paranaense, no próximo dia 07 de janeiro (sábado) para embalar o verão 2017 nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, a apresentaçãoacontecem no palco do Café Curaçao (R:Brejatuba,500), a partir das 23h59. Na bagagem, o Natirutstraz o show do seu segundo DVD ao vivo, intitulado “Natiruts Reggae Brasil”.

A nova turnê do Natiruts segue encantando o público com um repertório recheado de hits nacionais e um novo elemento: o gigante painel de LED em full HD, que serve de cenário para o show. Esta fachada iluminada engloba também as faces externas do palco, além do painel central, fazendo deste novo show um belíssimo espetáculo de luz e cores. Esteticamente arrebatador,este novo trabalho foi concebido pela Zeroneutro, que tratou de convidar os VJs do coletivo Embolex e os artistas plásticos da Galeria A7MA para a criação e concepção das artes.

O repertório da turnê “Natiruts Reggae Brasil”, como o próprio nome já indica, conta com relevantes composições que bateram e ainda batem forte no peito de quem curte um bom reggae. Neste trabalho, a Natiruts decidiu “contar a história do reggae nacional”, conforme pontuou Alexandre Carlo.

O setlist é bastante fiel ao do show original, gravado em Salvador e que contou com a participação de grandes nomes do reggae e da música pop feita no país: Gilberto Gil, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Toni Garrido (Cidade Negra), Saulo Fernandes e DM de Boa, Armandinho, Marcelo Mira (Alma Djem), Zeider Pires (Planta & Raiz), Hélio Bentes (Ponto de Equilíbrio), Tati Portella e Sander Fróis (Chimarruts), Duda Diamba, Marceleza (Maskavo), Edu Ribeiro e Sine Calmon.

O público irá se embalar com “Nayambing Blues” (Sine Calmon), “Me Namora” (Edu Ribeiro), “Vamos Fugir” (Gilberto Gil), “Perdido de Amor” (Edson Gomes), “Desenho de Deus” (Armandinho), “Com Certeza” (Planta & Raiz) e muitos outros hits.

O intuito deste registro audiovisual é a preservação legítima da memória das grandes composições brasileiras, os hits de um passado recente que servem como uma constante reverência poética para o público e para a história de muitas bandas.

