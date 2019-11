Caetano Veloso e Criolo se beijaram no palco do Festival Ninja na noite de domingo, 24, na capital de São Paulo. Os dois fizeram um show no evento e a atitude despertou o carinho dos fãs.

“Duas gerações, um beijo, muita luta”, escreveu o fotógrafo Webert da Cruz. “Misericórdia de Deus, meu coração não aguenta”, comentou uma fã. “Meu marido e meu amante estão ficando agora?”, brincou outra admiradora.

Caetano Veloso e Criolo já trabalharam juntos outras vezes. Em 2017, eles se reuniram com Lenine, Emicida, Pretinho da Serrinha e Sistah na floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, para o clipe musical I’m Alive.

Em 2011, os dois cantaram juntos Não Existe Amor em SP durante o prêmio MTV Video Music Brasil (VMB). A música é um dos grandes sucessos da carreira de Criolo.