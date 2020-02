O grupo de k-pop BTS chamou a atenção durante apresentação no programa americano The Tonight Show, de Jimmy Fallon, na última segunda-feira, 24. Seus integrantes foram recebidos pelo âncora na estação de metrô e trem Grand Central, em Manhattan, Nova York, para falar sobre o sucesso mundial e o novo álbum da banda, o Map of the Soul: 7.

Num papo descontraído dentro de um vagão do metrô, os músicos disseram que são felizes por terem entrado para a cena mainstream mesmo vindo da Coreia do Sul – um país que, antes do k-pop, não tinha relevância mundial na música pop.

Questionados sobre o que fariam da vida se não existisse o BTS, RM disse que gostaria de ser um homem de negócios; Jimin falou que tentaria virar apresentador de TV; V (Kim Tae-hyung) revelou que sonhava em ser saxofonista. Já J-Hope seria jogador de tênis.

Por fim, o grupo apresentou a música On, do álbum Map of the Soul:7, no Grand Central Terminal de Nova York.

Em um dia, o vídeo ganhou mais de 3,7 milhões de visualizações no YouTube.

O vídeo da apresentação do BTS pode ser conferido no seguinte endereço na internet: