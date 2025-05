Bruno manda recado para fãs após Marrone cair de palco durante show

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, caiu do palco durante um show realizado em Goiânia (GO), na noite de sábado (10). A dupla apresentava a turnê “Inevitável – A Festa”, no Centro Cultura Oscar Niemeyer.

Durante o show Marrone não viu o término do espaço do palco e caiu, assustando Bruno e as pessoas que estavam no evento. O cantor, de 60 anos, foi socorrido no local. Minutos depois, Bruno encerrou o show para acompanhar a situação do companheiro.

Neste domingo (11), Bruno publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a queda de Marrone e tranquilizando os fãs. “Tudo certo com o Marrone, graças a Deus”, disse.

“Marrone caiu do palco, mas quase me matou do coração, meu Deus do céu. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa, conversou comigo aqui já, tá tudo bem. Mas, meu Deus, assustei muito. Mas graças a Deus tá tudo certo. Obrigado a vocês”, completou Bruno.

Assista: