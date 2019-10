A atriz Bruna Marquezine usou seu Twitter na tarde deste sábado, 12, para se manifestar após ter recebido críticas de um fã com o qual tirou uma foto durante o Rock In Rio recentemente.

Em um vídeo publicado na internet, o fã da atriz afirmou: “Na hora que fui abraçar ela para tirar a foto, ela falou assim: ‘não me toca, por favor’. Aí eu fiquei sem graça. Sorri e abracei ela, e ela ficou com as mãos no ombro, na cintura.”

Diante da repercussão da acusação nas redes sociais, a própria Bruna Marquezine resolveu se pronunciar.

“Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo, como sempre faço com qualquer homem que tira foto pegando na cintura (pro cara tirar a mão, mesmo) e ele, pelo visto, entendeu o recado”, escreveu.