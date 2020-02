O ator Joaquin Phoenix participava de um protesto organizado pela organização Animal Equality, que luta pelos direitos e contra a exploração de animais, em Londres, no sábado, 2, quando foi reconhecido por uma brasileira que passava no local.

Phoenix estava distribuindo panfletos com informações sobre direitos dos animais e, ao entregar um para a brasileira, a jovem puxou assunto com ele.

“You are Coringa Você é o Coringa?”, ela questionou, reconhecendo-o pelo personagem que o ator viveu recentemente nos cinemas.

O ator ficou confuso, pois Coringa, em inglês, é traduzido como Joker, e não entendeu o que ela estava falando. Uma acompanhante da jovem citou o nome real do personagem, Arthur Fleck, e então ele confirmou.

“Eu vi seu filme, eu amei. Você é um ótimo ator”, disse a brasileira. Phoenix, indicado ao Oscar de melhor ator pela atuação em Coringa, agradeceu e pediu para que ela, se quisesse, lesse o panfleto, algo que a jovem disse que faria.

A ação contou com um grande cartaz que foi colocado na Ponte da Torre de Londres, que dizia: “as fazendas industriais estão destruindo nosso planeta. Torne-se vegano”.

Phoenix, que é vegano e tem um histórico de participações em protestos ligados a causas ambientais, falou sobre a manifestação em um vídeo da Animal Equality: “Eu tinha que fazer algo ligado ao direito dos animais … eu sou apenas uma pequena parte nessa luta, obrigado a todos pela atuação”.

A manifestação ocorreu poucas horas antes da cerimônia do Bafta, considerado o Oscar britânico, onde Phoenix ganhou o prêmio de melhor ator e criticou o racismo existente na indústria cinematográfica.

