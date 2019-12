A primeira temporada da série Rotas do Ódio, exibida pelo Universal TV, foi uma das vencedoras do The IndieFEST Film Awards, premiação dedicada a produções independentes do mundo inteiro na categoria Award of Excellence.

Escrita por Susanna Lira, Marcos Borges e Bruno Passeri, tem no elenco Mayana Neiva, Antonio Saboia, Marat Descartes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.