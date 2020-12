SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) O diretor Boninho, do BBB, voltou a rebater o que ele chamou de “chutes” por parte das pessoas que tentam acertar quem estaria na casa mais vigiada do Brasil a partir de janeiro.

“Ninguém entrou na minha cabeça. Não adivinharam nada. É chute atrás de chute. Feliz Natal para todo mundo. Vamos torcer para 2021 cheio de vacina”, desejou ele.

Na legenda, deu mais detalhes do que está por vir em janeiro no reality. “BBB tem gente com meio pé dentro da casa, tem muito chute e nenhum acerto. É natal e um feliz ano novo para todo mundo”, pontuou Boninho.

A preparação para a 21º edição do Big Brother Brasil está a todo vapor. Faltando quase um mês para a estreia, Boninho resolveu dar um spoiler para os telespectadores e internautas e acabou surpreendendo até o apresentador Tiago Leifert.

Boninho publicou uma imagem de uma parte da decoração da casa, que cada ano muda os ambientes, e afirmou que esse ano será tudo bem colorido. “Como promessa é dívida… spoiler BBB 21”, escreveu na legenda. Chocado com a postagem, Leifert deixou um comentário: “José do céu”.

Em resposta, o diretor de televisão disse que acabou “não resistindo” ao fazer a visita na casa nesta quarta-feira (16). “Bem que você me falou para não tirar essa foto”, acrescentou.

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 34, é um dos nomes cotados. Além dela, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades cotadas para participar do reality.