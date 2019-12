O especial de fim de ano de Roberto Carlos irá ao ar nesta sexta-feira, 19, pela TV Globo e com novidades. Desta vez, o programa reunirá shows do Rei no Brasil e no exterior, como em Nova York e em Lisboa. Outra novidade serão as cenas de bastidores que serão exibidas.

O diretor Boninho usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para convidar os internautas. “Vamos dar um passeio com ‘O Cara’ pelo mundo. São cinco anos fazendo essa festa antes do Natal, para deixar o clima com mais emoções. Festa Além do Horizonte. Tá lindo”, escreveu na legenda da foto do especial.

O cantor Paulo Ricardo comentou a publicação de Boninho: “Caramba, cinco anos desde que cantei A Namoradinha de um Amigo Meu com o rei, quem diria?”.

O especial de Roberto Carlos completa 45 anos em 2019. “Nunca fiz um especial com este formato, incluindo as viagens que já fiz lá fora, os países que visitei e a importância que isso dá à minha carreira”, afirmou Roberto em material enviado à imprensa pela TV Globo.