Atenta aos desdobramentos e impactos do avanço do Covid-19 no Brasil e no mundo, a TV Globo está adaptando a sua programação e ampliando o espaço para o jornalismo, levando em conta os interesses e necessidades do público. A partir desta segunda-feira (16), o Bom Dia Paraná, da RPC, e os “Bom Dias” de todas as regiões ganham mais 30 minutos, das 6h às 8h30.

O Bom Dia Brasil também terá seu tempo estendido e passará a ter duração de duas horas, sendo exibido de 8h30 às 10h30. Neste período o programa Mais Você, de Ana Maria Braga, deixará de ser exibido. Após o Bom Dia, a programação segue com o programa Encontro com Fátima Bernardes. Na parte da tarde, o Jornal Hoje também terá seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do Se Joga. Durante todo o dia, o departamento de jornalismo trará as atualizações do assunto, em flashes ao vivo

As medidas são por tempo indeterminado e as mudanças serão informadas ao público na medida em que forem definidas.

GloboNews aberta

O sinal da GloboNews, canal pago de notícias da Globo, estará com sinal aberto nas próximas duas semanas para prestar serviço à população com as últimas notícias sobre o coronavírus. Ao todo serão 17 horas ao vivo de transmissões jornalísticas.