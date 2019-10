Dizem que ele é o Santo casamenteiro, mas as pessoas pouco sabem que ele é muito mais do que isso: Santo Antônio é o protetor das causas perdidas e o Santo dos pobres. Em sua história, Fernando Antônio de Bulhões, de família rica, largou tudo aos 19 anos e entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Em junho, no dia 13, é comemorado seu dia e a Igreja Católica celebra de uma forma especial, com o bolo de Santo Antônio, que começa a ser vendido neste final de semana.

Reza a lenda religiosa que quem encontra o santinho no bolo deve casar em breve. Apesar disso, em sua história, Santo Antônio nunca teve sermões ou algo específico sobre casamentos, mas se tornou conhecido como “Santo casamenteiro“, possivelmente por uma ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento.

Foi dessa ajuda de Antônio que criou-se a tradição de confeccionar o Bolo de Santo Antônio para comemorar o seu dia. O costume popular diz que quem encontrar uma medalhinha no bolo também vai encontrar um amor.

Protetor das causas perdidas, Santo Antônio é um santo dos milagres. Ainda em vida, fez muitos milagres com cegos, surdos, coxos e doentes que se curavam. Segundo a história, Antônio tinha conhecimento e grande poder de pregação.

Muitos devotos!

Atualmente, Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica, venerado não somente em Pádua, onde há a Catedral Basílica, onde estão seus restos mortais, mas no mundo inteiro. São queridas dos fiéis as imagens e estátuas que o representam com o lírio, símbolo da sua pureza, ou com o Menino Jesus nos braços, lembrando uma aparição milagrosa mencionada por algumas fontes literárias.

Com a chegada de junho, muita gente espera ansiosamente pelo bolo, que se esgota rapidamente em todas as igrejas onde é vendido. Em Curitiba e região, diversas são as paróquias que vão preparar o bolo para a venda nas proximidades do dia 13 de junho, Dia de Santo Antonio. Veja a lista de algumas das paróquias na Arquidiocese de Curitiba que o bolo, a partir deste sábado (8). A lista começa pelas quatro paróquias de Curitiba que têm Santo Antônio como padroeiro:

CURITIBA

Paróquia Santo Antônio – Boa Vista

Endereço: Av. Paraná, 1939

Dias da venda do bolo: 8 a 13 de junho

Telefone: (41) 3257-6513 / (41) 3356-5330

Paróquia Santo Antônio – Parolin

Endereço: Rua Alferes Poli, 3390

Dias/horários: 9 e 13 de junho, das 10h às 19h

Valor da fatia: R$ 5,00

Telefone: (41) 3205-5320

Paróquia Santo Antônio – Orleans

Endereço: Rua Ladislau Biernaski, n° 1

Dias: 8, 9 e 13 de junho

Horário: a partir das 9h

Valor da fatia: R$4,00

Telefone: (41) 3285-4101

Paróquia Santo Antônio – Uberaba

Dia: 9 de junho

Horário: a parir das 9h

Endereço: Rua Augusto Zibarth, 214

Telefone: (41) 3286-6366

Catedral Basílica de Curitiba

Endereço: Rua Barão do Serro Azul, 31 – Centro (no corredor dos Santos, anexo à Igreja Catedral)

Dias: 11 a 13 de junho

Horário: 8h30 às 17h

Valor da fatia: R$6,00

Telefone: (41) 3324-5136

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Endereço: Praça Rui Barbosa, 149

Dias: 7 a 13 de junho

Horário: 6h30 às 20h

Valor da fatia: R$5,00

Telefone: (41) 3281-7700

Santuário São José

Endereço: Largo Pe. Albino Vico, 32 – Capão Raso

Dias: 8 a 13 de junho

Horário: 12 as 20 horas

Valor da fatia: R$ 5,00

Telefone: (41) 3027-1051

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Rua Padre Arturo Seppi, 51 – Butiatuvinha

Dia: 13 de junho

Horário: a partir das 12h

Telefone: (41) 3272-1082

Santuário Nossa Senhora do Carmo

Dias: de 7 a 13 de junho

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8520

Telefone: (41) 3276-1936

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

Dia: 13 de junho

Endereço: Praça Senador Correia, 128

Telefone: (41) 3233-4884

Paróquia Senhor Bom Jesus – Portão

Endereço: Rua João Bettega, 206 – Portão

Dias/Horários: 8 (a partir das 14h) e 9 de junho (a partir das 10h), durante a Festa Junina

Telefone: (41) 3329-3468

Paróquia Nossa Senhora da Anunciação

Endereço: Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 378 – Capão Raso

Dia: 15 de junho

Horário: a partir das 15h

Valor da fatia: R$4,00

Telefone: (41) 3246-3542

Paróquia São Pedro

Endereço: Rua Nicola Pelanda, s/n – Umbará

Dia: 13 de junho

Horário: 19h30 (após a Santa Missa)

Telefone: (41) 3348-1612

Paróquia São Martinho de Lima

Endereço: Rua Natal, 1650 – Cajuru

Dias: 12 e 13 de junho

Valor da fatia: R$ 4,00

Telefone: 3226-2310

Paróquia Imaculada Conceição

Endereço: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244 – Guabirotuba

Dias/Horários: 12 de junho, das 12h às 20h / 13 de junho, das 8h30 às 20h / 14 de junho, das 12h às 20h / 15 de junho, a partir das 14h e durante toda a Festa Junina

Telefone: (41) 3296-3765

Paróquia São João Batista

Endereço: Rua Luiz Tramontin, 2570 – Vila Sandra

Telefone: (041) 3373-2477

Capela São Francisco de Assis

Endereço: Rua Cidade Coronel de Freitas, 1000 – CIC

Telefone: (041) 3049-9499

RMC

Santuário do Senhor Bom Jesus

Endereço: Avenida Bom Jesus, 333 – bairro Bom Jesus, Campo Largo

Dia: 15 de junho

Horário: a partir das 8h30

Valor da fatia: R$ 4,00

Telefone: (41) 3292-1925

Paróquia Nossa Senhora da Luz

Endereço: Av. Jacob Macanhan, 709 – bairro Emiliano Perneta, Pinhais

Dias: 7 a 9 de junho

Horário: a partir de 18h

Telefone: (41) 3668-1381