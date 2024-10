Beetlejuice lidera pesquisas no Google para o Halloween

O Halloween será celebrado na próxima quinta-feira (31), e as buscas no Google para encontrar ideias de fantasias estão em alta. As ideias de trajes mais procurados são inspirados em personagens icônicos do cinema, desde figuras consagradas do terror até aqueles que fizeram sucesso neste ano.

Ao comparar o universo de personagens de filmes no Google Trends, nos últimos 30 dias, os que mais cresceram seguem esta ordem: em primeiro lugar, com 33,81%, está Beetlejuice de “Os Fantasmas se Divertem”, lançado em 1988.

O filme de Tim Burton ganhou uma continuação em 2024, o que impulsionou as buscas por fantasias inspiradas no longa, como a maquiagem e o figurino do excêntrico Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, com seu terno listrado em preto e branco e cabelos arrepiados.

Isso sem falar no icônico vestido vermelho de Lydia Deetz, vivida por Winona Ryder, que também já foi referência no clipe “Boys Don’t Cry” de Anitta.

Em segundo lugar, com 28,77%, está Arlequina, que já é tradicionalmente uma personagem procurada tanto no Halloween quanto no Carnaval.

Interpretada por Lady Gaga, Arlequina voltou ao cinema em “Coringa: Delírio a Dois” com visual um pouco diferente da anti-heroína interpretada por Margot Robbie em “Esquadrão Suicida” e “Aves de Rapina”.

Enquanto a Harley Quinn de Gaga tem um visual mais sóbrio, a de Margot, com cabelo branco dividido em mechas azul e rosa, além da maquiagem borrada, inspirou diversas fantasias com esse visual. Apesar de ser uma personagem de filmes voltados para o público adulto, as buscas no Trends mostram interesse em “fantasia de Arlequina infantil”.

Em terceiro lugar, com 16,54%, aparece o personagem mais assustador do ranking: Pennywise, do filme “It – A Coisa”. Com a estética perturbadora de um palhaço, ele usa um traje cinza claro com detalhes em vermelho e maquiagem clara e pálida. Apesar de ser um palhaço masculino, há consultas frequentes por “fantasia de Pennywise feminina”.

