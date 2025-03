BBB ganha novo anjo, que indica brother para o paredão

Vinícius é o novo anjo do BBB 25. Ele garantiu o colar da Imunidade ao vencer mais uma Prova do Anjo, neste sábado (1). Desta vez, a disputa exigiu rapidez e precisão dos participantes, que tiveram que encaixar, perfeitamente, produtos, palavras e caixas em diferentes etapas do desafio. As informações são da Globo.com

Além de garantir a imunidade de um dos colegas, o novo Anjo vai indicar um dos colegas para o Paredão, entre aqueles que ele vai indicar para o Castigo do Monstro. As escolhas de Vinícius serão reveladas no programa deste domingo.

A disputa que garantiu o colar ao brother foi dividida em três fases: Primeiro encontrar cinco produtos que se encaixassem nas bancadas, despois descobrir as palavras que se encaixavam nos espaços determinados e então preencher as quatro pontas com conjuntos de caixas. Vinicius realizou todas as etapas da prova em 2m28s.