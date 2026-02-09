BBB 26: quem deve sair entre Babu, Sarah e Sol? Vote na enquete!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O quarto Paredão do BBB 26 está formado e, desta vez, apenas veteranos disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega enfrentam a berlinda após uma sequência de dinâmicas que movimentou o fim de semana no reality.

A votação já está aberta e o público tem até terça-feira (10) para decidir qual dos três participantes deixará o programa. É a primeira vez nesta edição que um Paredão é formado exclusivamente por ex-BBBs que retornaram ao jogo.

Os três emparedados trazem bagagem de edições anteriores do programa. Babu marcou presença no BBB 20 com sua personalidade forte e trajetória marcante. Sarah ficou conhecida como “espiã” na edição seguinte, o BBB 21. Já Sol Vega é a veterana com mais tempo de estrada, tendo participado do BBB 4, uma das primeiras edições do reality.

A formação do Paredão começou ainda durante o fim de semana, quando Sol Vega e Juliano Floss, no Duelo de Risco, indicaram Samira diretamente à berlinda. Na cerimônia ao vivo de domingo (08), o Líder Jonas não hesitou em mandar Babu para o Paredão.

Na sequência, a casa votou e Sol Vega recebeu o maior número de indicações dos participantes. Com direito a um contragolpe, Babu escolheu Sarah para completar a disputa.

A Prova Bate e Volta foi a última chance de escapar da berlinda, e Samira levou a melhor na dinâmica, garantindo mais uma semana na casa. Com isso, o Paredão ficou definido apenas com os veteranos, que agora dependem do voto popular para continuar no jogo.