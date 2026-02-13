BBB 26: Prova do Líder de resistência ultrapassa 8 horas com 12 participantes na disputa

A quinta Prova do Líder de resistência do BBB 26 já ultrapassou a marca de oito horas na manhã desta sexta-feira (13). A dinâmica, que coloca à prova os limites físicos e mentais dos confinados, segue acirrada com 12 participantes determinados a conquistar a liderança da semana.
Desde o início da prova na noite anterior, cinco brothers e sisters não resistiram ao desafio. Edilson, Ana Paula Renault e Solange Couto optaram por abandonar a disputa, alegando desgaste físico. Já Chaiany foi vetada logo na primeira rodada pela participante Marciele, enquanto Leandro Boneco acabou eliminado em uma rodada posterior, após ser escolhido por Maxiane.
Apesar das desistências e eliminações, um grupo considerável de 12 participantes segue firme na competição, girando na plataforma e mantendo a concentração em busca do cobiçado posto de líder. Entre os resistentes estão nomes como Alberto Cowboy, Babu Santana, Breno, Gabriela e Jonas Sulzbach.
A prova continua sem definição e a expectativa cresce a cada hora que passa. O grande vencedor – aquele que conseguir permanecer por mais tempo na plataforma – não apenas conquistará a liderança como também garantirá vantagens estratégicas fundamentais para sua permanência no jogo.