BBB 25 tem Renata, Vinícius e Vitória no Paredão. Quem sai? Enquete responde!

Renata, Vinícius e Vitória estão no décimo sexto Paredão do BBB 25. A berlinda foi formada nesta sexta-feira (11) e um deles será eliminado no domingo (13).

Renata foi emparedada na última quinta-feira (10), após a Prova do Líder. Ela, Diego, Joselma e Vitória foram os quatro últimos colocados e votaram entre si para indicar alguém para o Paredão. A cearense foi a mais votada.

Vinícius, o anjo da semana, imunizou Joselma. João Pedro, o líder, indicou Vitória.

Segundo enquete realizada pelo UOL, Vinícius está com 50,84% de chances de sair, depois vem Renata, com 45,07% e Vitória com 4,09% de votos. Lembrando que esse é desempenho da enquete do UOL e não o resultado ofocial.

Paredão do BBB: Quem votou em quem?

Diego votou em Vinícius.

Guilherme votou em Vinícius.

Vitória votou em Vinícius.

Renata votou em Vinícius.

Joselma votou em Diego.

Vinícius votou em Diego.

