BBB 25 tem Guilherme, Joselma e Renata no Paredão. Quem sai? Enquete responde!

Após saída de Vinícius do BBB 25 (Globo), mais um Paredão foi formado. Nele Guilherme, Joselma e Renata disputam a preferência popular. O mais votado será eliminado na próxima terça-feira.

João Pedro venceu prova e seguiu na liderança. Ele e Renata disputaram a liderança em uma prova de rapidez e agilidade.

Indicação. João Pedro emparedou Guilherme “Da outra vez eu coloquei a Vitória, desta vez vou diferente.”

Segundo enquete realizada pelo UOL, Joselma está com 47,46% de chances de sair, depois vem Renata, com 32,2% e Guilherme, com 20,34% de votos. Lembrando que esse é desempenho da enquete do UOL e não o resultado oficial.

Quem votou em quem neste paredão do BBB 25?

Guilherme votou em Renata

Diego Hypolito votou em Renata

Renata votou em Joselma

Vitória votou em Renata

Joselma votou em Renata

