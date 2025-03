BBB 25: quem são rejeitados do programa; Camilla está na lista

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) segue agitando as redes sociais e as conversas entre os fãs do reality show. Na noite desta terça-feira (04), a participante Camilla foi eliminada com uma das maiores porcentagens da história do programa: 94,7% dos votos. A saída da sister entrou para o ranking das eliminações mais expressivas do BBB. Veja a lista a seguir!

Paredão

Camilla enfrentou o paredão contra dois outros participantes e não resistiu à votação popular. A alta rejeição surpreendeu até mesmo os apresentadores e comentaristas do programa, que destacaram o número expressivo de votos contra a participante.

O BBB, reality show da TV Globo que está em sua 25ª edição, é conhecido por gerar grandes mobilizações nas redes sociais e altos índices de audiência. As eliminações, em particular, são momentos de grande expectativa para o público, que acompanha ansiosamente a contagem dos votos.

Ranking

Com essa eliminação, Camilla entra para a lista de participantes que saíram do programa com mais de 90% dos votos. Este ranking inclui nomes como Karol Conká, que detém o recorde de maior rejeição da história do BBB, com 99,17% dos votos em sua eliminação na edição de 2021.

Karol Conká (BBB 21): com 99,17%; Nego Di (BBB 21): com 98,76%; Viih Tube (BBB 21): com 96,69%; Aline da Silva (BBB 5): com 95%; Camilla (BBB 25): com 94,67%; Patrícia Leitte (BBB 18): com 94,26%; Felipe Cobra (BBB 7): com 93%; Nayara de Deus (BBB 18): com 92,69%; Rogério Padovan (BBB 5): com 92%; Rafael Leandro (BBB 12): com 92%; Projota (BBB 21): com 91,89%; Laís Caldas (BBB 22): com 91,25%; Airton (BBB 7): com 91%.

A saída de Camilla promete movimentar ainda mais o jogo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Os participantes que permanecem no programa agora terão que reavaliar suas estratégias e alianças, enquanto o público aguarda ansiosamente pelos próximos capítulos dessa emocionante edição do BBB 25.

