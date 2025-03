BBB 25: Que horas começa o programa hoje?

O Big Brother Brasil (BBB 25), reality show que conquistou o coração dos brasileiros, está agitando as redes sociais e os fãs do programa. Nesta terça-feira (04) rolou o 7º paredão e com a eliminação da brother Camilla com 94,67% dos votos. O programa desta quarta-feira (05) promete agitar a noite dos fãs do programa.

Que horas começa?

O programa de hoje começa às 22h25 logo após a novela “Terra e Paixão”. A expectativa é que o programa tenha duração de aproximadamente 1 hora, encerrando por volta das 23h15 com a chegada do Globo Repórter.

Globoplay

Para quem não puder assistir à estreia pela TV, a Globoplay oferecerá transmissão ao vivo do programa. Além disso, os assinantes do serviço terão acesso às câmeras 24 horas, permitindo acompanhar todos os detalhes da convivência entre os participantes.

O BBB 25 promete trazer muitas emoções, desafios e entretenimento para o público. Com sua mistura única de competição, convivência e drama, o programa continua sendo um dos mais aguardados do ano na televisão brasileira. Prepare a pipoca e não perca a estreia desta quarta-feira!

