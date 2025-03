BBB 25: nova dinâmica “Pegar ou Largar” agita a casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) está trazendo novidades que prometem movimentar o jogo e deixar os participantes e o público em polvorosa. A dinâmica que interfere diretamente no prêmio final do BBB 25, que acontece a cada 15 dias.

Como funciona?

Na dinâmica desta semana, Renata escolheu Eva, Vilma escolheu João Pedro e Camilla escolheu Thamiris. A participante Thamiris deverá escolher entre guardar R$ 60 mil para o prêmio final ou embolsar o dinheiro e escolher outros dois participantes para morarem fora da casa por tempo indeterminado. Como a sister foi eliminada do programa nesta terça-feira (4), Thamiris deverá escolher se vai “Pegar ou Largar”.

O prêmio final atualmente está em R$ 2.535.000,00. A última sister a participar foi a Vitória Strada, que conquistou R$ 40 mil.

Entre os prêmios e consequências, estão desde vantagens como imunidade e indicação ao paredão, até desvantagens como ficar sem fazer estalecas (a moeda do programa) por uma semana ou ter que usar uma fantasia por tempo indeterminado. Essa variedade de possibilidades tem deixado os participantes ansiosos e cautelosos ao mesmo tempo.

Consequência

A consequência do “Pegar ou Largar”, terá a seguinte consequência: escolher duas pessoas para morar do lado de fora da casa por tempo indeterminado. Os escolhidos deverão tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir fora do lado de fora da casa. O kit sobrevivência terá uma comida pior que a da Xepa.

Os moradores da área externa terão que tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora. Eles receberão um kit sobrevivência com uma comida pior que a da Xepa.

Estão proibidos de malhar na academia e usar a piscina. A dupla só poderá entrar na casa para usar o reservado. Se o jogador resolver ficar com o dinheiro terá que impor a consequência para essas duas pessoas.

Para os fãs do programa, essa nova atividade representa mais uma oportunidade de ver seus participantes favoritos enfrentando desafios e tomando decisões difíceis. Além disso, promete gerar discussões acaloradas nas redes sociais sobre as escolhas feitas pelos brothers e sisters.

Com essa nova dinâmica, o BBB 25 reafirma seu compromisso em manter o público entretido e os participantes sempre alertas. Resta saber como essa novidade irá impactar o jogo e quem sairá beneficiado ou prejudicado com as escolhas feitas durante o “Pegar ou Largar”.

