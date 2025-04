BBB 25: Enquete mostra quem deve sair no próximo paredão: João Gabriel Vitória ou Diego?

Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada enfrentam mais um Paredão no BBB 25. A berlinda foi formado na noite deste domingo (6).

Diego foi indicado pelo líder, Maike, logo após a eliminação de sua irmã, Daniele. João e Vitória foram os mais votados pela casa. Não houve prova Bate-Volta.

+ Leia mais Daniele Hypolito é eliminada do BBB 25 com 50,37% dos votos

A enquete do UOL mostra quem poderá ser o próximo ou a próxima eliminada. Com 48,87%, João Gabriel é o preferido para a deixar a casa. Em seguida, Diego Hypolito, com 46,65% da intenção de votos. Vitória Strada está com 4,49% dos votos,

Quem votou em quem no BBB 25?

Renata votou em Vitória.

Vitória votou em João Gabriel.

Vinícius votou em João Gabriel.

João Gabriel votou em Vitória.

João Pedro votou em Vitória.

Guilherme votou em João Gabriel.

Joselma votou em João Gabriel.

