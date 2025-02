BBB 25: Enquete do Paredão surpreende após Sincerão

O Big Brother Brasil (BBB 25) continua agitando as redes sociais. O reality show da TV Globo, está com mais um paredão em andamento, e a enquete oficial está causando alvoroço entre os fãs do programa.

Sincerão

Após o polêmico Sincerão, dinâmica que coloca os participantes frente a frente para lavar roupa suja, as porcentagens da enquete do paredão sofreram alterações significativas. O brother que estava praticamente com um pé fora da casa ganhou uma sobrevida inesperada, deixando os telespectadores surpresos e ansiosos pelo resultado.

O Sincerão, como é chamada a dinâmica que acontece às segundas-feiras, tem se mostrado um divisor de águas nesta edição do BBB. As discussões acaloradas e as revelações bombásticas feitas durante o programa têm influenciado diretamente a opinião do público, refletindo nas votações para eliminar os participantes.

Quem sai?

A reviravolta na enquete mostra como o jogo pode mudar rapidamente no BBB 25. Os fãs do programa agora aguardam ansiosamente o resultado final do paredão, que será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (18). Enquanto isso, as redes sociais fervem com teorias e torcidas, provando mais uma vez o poder do Big Brother Brasil em mobilizar a atenção do público brasileiro.

Nesta segunda-feira (17), os brothers ficaram frente a frente durante o Sincerão que pegou fogo com muitas trocas de farpas entre os participantes. A dinâmica também contou com três ex-participantes, Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, que tiveram a missão de julgar as respostas dos emparedados.

O brother Mateus que estava com mais de 50% dos votos parece estar revertendo o jogo após o Sincerão. Agora, ele já aparece com 49,65%, de acordo com a enquete UOL, mas ainda com vantagem sobre Aline (26,36%) e Guilherme (24%).

Para votar na enquete oficial, é necessário acessar o site do Gshow clicando aqui!

