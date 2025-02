BBB 25: Enquete atualizada mostra reviravolta polêmica após Sincerão

O BBB 25 continua agitando as redes sociais e mantendo os fãs do reality show grudados nas telas. A mais recente enquete, realizada após o polêmico Sincerão desta semana, revelou uma surpreendente mudança na opinião do público sobre os participantes.

Sincerão

O Sincerão, dinâmica semanal do programa onde os brothers confrontam suas opiniões e conflitos, foi marcado por intensos debates e acusações. Gracyanne, uma das participantes mais comentadas da edição, foi chamada de “dona da verdade” por seus colegas de confinamento, gerando uma onda de reações nas redes sociais.

A enquete atualizada, divulgada pelo site UOL, indica que o posicionamento de Gracyanne durante o Sincerão pode ter afetado sua popularidade junto ao público. Outros participantes, que antes ocupavam posições menos favoráveis, ganharam destaque após se posicionarem de forma mais assertiva durante a dinâmica.

Quem sai?

De acordo com a enquete do Uol, atualizada às 8h desta manhã, a atriz Vitória Strada é, atualmente, a mais votada para sair do programa, com 50,73% dos votos na parcial. O segundo no ranking é o brother Gabriel com 44,04% dos votos. Aline chega logo atrás com 5,23%

Para votar, você precisa entrar no site do Gshow clicando aqui!

É importante lembrar que as enquetes não têm valor oficial e não refletem necessariamente o resultado final do programa. No entanto, essas enquetes são um termômetro interessante da percepção do público e podem, assim, influenciar o jogo dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O BBB 25 segue com eliminações semanais até a grande final, prevista para abril. Enquanto isso, os fãs do programa continuam acompanhando cada movimento dos participantes, debatendo nas redes sociais e, é claro, votando nas enquetes para tentar salvar seus favoritos.

