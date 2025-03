BBB 25: Enquete atualizada mostra favorito para deixar a casa

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) continua agitando as redes sociais e as conversas dos brasileiros. O reality show está em sua reta final, e o 12º paredão promete ser um dos mais acirrados da temporada. Desta vez, Diego Hypolito, Vilma e Vinicius, disputam entre si para ficar no jogo.

Quem sai?

Segundo a mais recente enquete divulgada pelo UOL, o público está dividido quanto à eliminação desta semana. Os três participantes que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil estão tecnicamente empatados, com uma diferença de apenas 2% entre o mais e o menos votado.

A indecisão do público reflete a complexidade das relações formadas dentro da casa ao longo dos últimos meses. Os três emparedados têm trajetórias marcantes no programa, cada um com seus momentos de destaque e polêmicas que conquistaram ou afastaram os telespectadores.

A enquete do UOL mostra quem poderá ser o próximo ou a próxima eliminada. Com 56,63%, Vilma é a preferida para a deixar a casa. Em seguida, Vinicius chega com 41,39% da intenção de votos. O brother Diego Hypolito está com 1,98%.

Vale lembrar que as enquetes não têm valor oficial e servem apenas como termômetro da opinião pública. O resultado final será conhecido apenas na noite de eliminação, quando o apresentador anunciar os números oficiais da votação.

Para votar na enquete oficial, acesse o site do Gshow clicando aqui!

Para os fãs do programa, a recomendação é continuar votando e mobilizando suas torcidas. Com uma disputa tão acirrada, cada voto pode fazer a diferença no resultado final deste paredão que promete entrar para a história do BBB 25.

