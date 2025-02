BBB 25: Enquete atualizada aponta possível eliminação no 6º Paredão

A emoção está à flor da pele para os fãs do Big Brother Brasil 25 (BBB 25), com o sexto paredão da temporada agitando as redes sociais. As enquetes extraoficiais já apontam uma tendência de eliminação, deixando os espectadores ansiosos pelo resultado oficial.

Segundo as pesquisas online, uma das sisters está com maior probabilidade de deixar a casa mais vigiada do Brasil. As enquetes, embora não oficiais, costumam ser um termômetro interessante para os fãs do programa, que acompanham atentamente cada movimento dos participantes.

Quem sai?

O Paredão está formado e Diogo, Vitória e Vilma estão na berlinda. De acordo com um levantamento da Contigo!, Vitória aparece como a possível próxima eliminada do BBB 25, com 54,89%. Os dados são dos votos contabilizados até às 16h15 desta segunda-feira (24).

As votações oficiais para o paredão acontecem exclusivamente pelo site e aplicativo do Gshow, plataforma oficial da Globo. Os fãs têm até a noite de terça-feira (25) para votar e decidir o destino de seu participante favorito. Enquanto isso, as redes sociais fervem com palpites, torcidas organizadas e memes sobre o possível resultado.

Para votar na enquete oficial, acesse o site do Gshow aqui!

Reality

O BBB, reality show exibido pela TV Globo, é um fenômeno de audiência que cativa milhões de brasileiros. O programa, que mistura confinamento, provas e muita estratégia, está na 25ª edição, provando a longevidade e popularidade entre o público.

Vale ressaltar que, apesar das enquetes indicarem uma tendência, o resultado final pode surpreender. Afinal, o BBB já nos mostrou diversas vezes que o jogo pode virar até o último minuto. Portanto, os fãs devem ficar atentos e continuar votando para garantir a permanência do participante preferido na disputa pelo prêmio milionário.