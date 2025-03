BBB 25: Camilla é eliminada com forte rejeição do público

A participante Camilla deixou a casa do Big Brother Brasil (BBB 25) na noite desta terça-feira (4), após enfrentar o sétimo paredão da temporada. A sister foi eliminada com uma expressiva porcentagem de 94,67% dos votos do público, demonstrando uma forte rejeição por parte dos telespectadores, se tornando a quinta mais rejeitada da história do BBB.

Paredão

O paredão, que também contava com Renata e Vilma, foi marcado por intensas discussões nas redes sociais. Renata recebeu 2,74% dos votos, enquanto Vilma obteve apenas 2,59%, sendo a menos votada para sair do programa.

Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, Camilla reagiu com surpresa ao saber o resultado de sua eliminação, comentando: “Caramba, eu não esperava isso. Achei que seria algo mais equilibrado”.

Internautas

A eliminação de Camilla gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos internautas criticando seu comportamento durante o programa. Alguns telespectadores a chamaram de “sem noção” e questionaram suas atitudes dentro da casa.

O Big Brother Brasil, conhecido como BBB, é um dos reality shows mais populares do país, atraindo milhões de espectadores a cada edição. A eliminação de Camilla marca mais um capítulo importante desta 25ª temporada, que segue surpreendendo o público com reviravoltas e eliminações impactantes.

Com a saída de Camilla, os participantes restantes seguem na disputa pelo prêmio milionário, que promete ser um dos maiores da história do programa. O BBB 25 continua a todo vapor, com promessas de mais emoções e surpresas nas próximas semanas.

