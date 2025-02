BBB 25: Belo demonstra apoio a Gracyanne e nega traição

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) continua agitando as redes sociais e, desta vez, o assunto envolve nada mais e nada menos que o ex-casal Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. Nesta terça-feira (04), Belo utilizou seu perfil no Instagram para falar sobre sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, participante do Big Brother Brasil 25. A fisiculturista foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais após mencionar seu relacionamento com o cantor durante uma conversa no reality.

Gracyanne comparou a postura de Diogo Almeida em relação à sua ficante, Aline Patriarca, com seu antigo relacionamento com Belo, afirmando: “Minha régua de um homem tratar uma mulher é alta. Belo sempre me tratou como uma rainha, o que eu acho que é o que ela merece”. Internautas, no entanto, sugeriram que Gracyanne teria traído o cantor.

Em resposta às especulações, Belo se manifestou publicamente para demonstrar apoio à esposa e negar qualquer tipo de infidelidade. O cantor utilizou suas redes sociais para esclarecer a situação, afirmando que o casal está unido e que as dificuldades mencionadas por Gracyanne fazem parte de qualquer relacionamento.

A atitude de Belo em defender publicamente seu casamento e apoiar a participação de Gracyanne no BBB 25 tem sido elogiada pelos fãs do casal. Muitos internautas destacaram a maturidade do artista em lidar com a situação e a importância da comunicação em um relacionamento, mesmo diante dos desafios impostos pela exposição midiática.

O cantor também elogiou Gracyanne, destacando sua força e coragem no reality. “O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar a sua verdade. E sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste o seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece”, declarou, deixando claro seu apoio a Gracyanne e a sua irmã, Giovanna Jacobina, que também está no Paredão.