A madrugada da quinta-feira (25) foi animada para os participantes do “BBB 24”. Eles se empolgaram com o show do Jota Quest – inclusive Rodriguinho, que até se levantou para dançar.

A web reagiu com surpresa ao momento, já que o brother costuma ser criticado por não engajar com as atrações musicais na casa. Mas também teve clima relâmpago de paquera entre Leidy e Juninho, além de MC Bin Laden cogitando se afastar do jogo para entender melhor qual estratégia seguir.

O show dos mineiros ditou o clima de felicidade da casa, com direito aos brothers pulando juntos ao som de , Rodriguinho sendo levado por Pitel para perto do palco e Fernanda emocionada.

A sister disse que estava muito feliz em poder aproveitar um show do grupo.

Espectadores repercutiram a animação de Rodriguinho, que dançou com os brothers. Depois do show, ele comentou com Bin que se inspirou no guitarrista da banda, Marco Túlio, para fazer suas tatuagens.

Wanessa se animou quando Rogério Flausino puxou , canção de 2002. A cantora comentou: “No auge da minha paixão com a pessoa que estou hoje.” Apesar da discrição, o público já sabia que ela estava falando de Dado Dolabella, com quem namorou na época e reatou recentemente.

Juninho resolveu dar uma investida em Leidy. Os dois dançaram juntinhos, com direito a beijo de morango, e parecia que um clima de romance estava no ar.

Isabelle chegou a perguntar para Leidy se ela estaria incomodada com as brincadeiras, e ela negou.

Do outro lado, Davi aconselhou Juninho a ir com calma nas investidas esperar a sister agir antes.

“Vai ficar feio pra você”, disse o motorista de aplicativo.

Deniziane e Matteus também dançaram em clima de romance. Mais tarde, a sister confessou às amigas que Matteus a “tirava do sério”.

Na sala, Marcus brinca que se passaria por heterossexual para Yasmin, e a modelo começa a rir e pedir para o amigo parar.

Michel também chegou a fazer um alerta para ela e Wanessa: “Eu acho que vocês estão em uma zona confortável”, disse.

O cantor conversou sobre estratégia de jogo com Juninho e disse preferir se afastar para analisar melhor a situação. O brother também ficou pensativo após a saída de Pizane e disse que sua eliminação teve a ver com a conversa que eles tiveram no quarto. “Tem muita coisa que fica distante do nosso quarto. E alguns conflitos, às vezes, atrapalham. Para isso, vamos ter que nos distanciar para entender o jogo e o movimento.”

“Até para entender a saída de alguém. Ninguém imaginava que Pizane ia sair. Na academia, eu e o pessoal falamos: ‘ele só sai se for por algo que aconteceu no quarto'”, refletiu.

Ele também confidenciou a Lucas Henrique que só conversaria sobre o jogo com ele e Luigi. “Só que Luigi demonstra muito”, ponderou.

