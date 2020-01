Nesta sexta-feira, 17, a Globo promoveu o BBB Experience, evento que reuniu diversos influenciadores digitais e alguns jornalistas dentro da casa do BBB 20.

O E+ esteve presente e conferiu o interior da casa do Big Brother Brasil, que remete quase que por completo a edições anteriores do programa.

Entre os influenciadores estavam Henrique, da página Gina Indelicada; Fernanda Catania, do canal Foquinha; Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada; Bruno Matos, do canal Blogueirinha; Lorena Improta; e João Paulo Anjos; o John Drops.

Entrando pela sala, já percebe-se o tema selva. Na cozinha, azul e branco do gelo da Sibéria, com direito a um manequim de alpinista na escada, que dá para a parte superior da casa, trancada durante a visita.

Em um dos quartos, o tema vila Big Brother Brasil. No outro, o tema de nuvens, inspirado no confessionário do BBB 2.

Um dos banheiros ainda remetia ao tema praia – e, sim, há câmeras instaladas inclusive em direção ao vaso sanitário, no ‘reservado’.

O confessionário conta com vários itens do passado do programa. Desde exemplares anteriores do big fone até exemplares de DVD com melhores momentos da primeira edição do programa.

Quem for eliminado passará por uma ‘calçada da fama’, em que cada estrela simboliza o campeão de cada uma das 20 edições do BBB (na edição deste ano, consta uma interrogação).

Neste sábado, 18, a Rede Globo vai anunciar os participantes desta edição que começa na terça-feira, 21. Segundo a emissora, parte dos participantes da próxima edição do BBB 20 será composta por “inscritos”, e a outra será formada por “convidados do programa”.

“Pessoas que você pode até já ter visto por aí, vindas de diferentes áreas de atuação. Atletas, advogados, professores, médicos, influenciadores, digitais, atores, ou nenhuma dessas ocupações”, informa o comunicado divulgado nesta quinta-feira, 16.

Sob o comando de Tiago Leifert, a vigésima edição do reality show traz novidades na dinâmica do jogo, com mais poderes para o líder da casa e novas formas de escapar do paredão.