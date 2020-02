Manu Gavassi, cantora e uma das participantes do BBB 20, foi ao confessionário nesta quarta-feira, 12, e se recusou a gravar um recado para Hadson, eliminado no paredão da última terça-feira, 11, com 79,71% dos votos.

publicidade

Após ir ao confessionário para gravar o Raio-X, uma voz da produção solicitou que Manu enviasse uma “mensagem ao participante eliminado ontem”.

“Não quero. Não tenho o que mandar”, respondeu a cantora. “Olhando para a câmera à sua frente…” prosseguiu a voz, que fez uma contagem regressiva: “Em 4… 3… 2… 1…”.

Manu Gavassi, porém, se levanta e saiu do confessionário sem dizer nada.

Em conversa com Ivy e Pyong Lee, posteriormente, ela explicou sua atitude: “Eu não sei o que aconteceu. Não sei a gravidade da situação para colocar minha imagem ali falando qualquer coisa para uma pessoa que eu não faço a menor ideia da gravidade da situação. Falei que não vou gravar, não me sinto confortável”.

“A gente, que já lida com a imagem, tem uma outra percepção disso. Para eu me posicionar a respeito de alguma coisa, quero ter certeza do que aconteceu e a gravidade da situação. Não quero falar de qualquer coisinha que aconteceu aqui na casa, me sinto extremamente desconfortável”, concluiu.

Confira abaixo o momento em que Manu Gavassi fala sobre o caso:

Clique aqui e aqui .