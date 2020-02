Com 62,62% dos votos, Lucas foi o quarto eliminado do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira, 18. Ele disputou o paredão com Babu e Victor Hugo. Antes de entrar na casa, o fisioterapeuta trabalhava com estética. No reality, estava no grupo Pipoca, com participantes anônimos.

Ao longo de sua permanência no programa, Lucas foi duramente criticado por comentários machistas. “Só não como a Mari porque não estou com fome”, se referiu à ex-panicat.

Ele e Petrix tentaram uma estratégia para desestabilizar as mulheres da casa que têm relacionamentos fora do reality. Petrix já foi eliminado do programa também.

Na noite desta terça-feira, 18, Boninho publicou no Instagram que a produção do programa colocará o quarto branco nesta edição. “Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então, conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0! Pra pressionar, o teto vai apertar”, escreveu.

O quarto branco foi usado pela primeira vez no BBB 9 como uma espécie de castigo para quem atendesse ao “big fone”. Na época, Newton Siqueira atendeu a chamada e levou Ralf Krause e Leonardo Jancu para o espaço. Após 30 horas de confinamento no quarto, Leonardo pediu para sair do programa.

No Twitter, Boninho comentou sobre a polêmica que envolve o quarto e direitos humanos. “Não foi condenado pelos direitos humanos o quarto branco? Só para saber”, escreveu uma internauta. E o diretor respondeu: “Jura? Nesse mundo novo, pode ser (risos)”.