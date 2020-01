De um lado, pessoas anônimas, que se inscreveram e participaram de seleções em todo o Brasil. Do outro, personalidades das mais diversas áreas, convidadas para integrar o reality show mais famoso do país. Assim será a estreia da 20ª edição do Big Brother Brasil, esta noite, na TV Globo, quando os participantes dos grupos Pipoca e Camarote entrarem em sua nova moradia temporária, para viver um grande desafio em busca de R$ 1,5 milhão.

No primeiro dia de confinamento do BBB 20, os grupos vão se deparar com um muro dividindo a casa para, segundo os produtores, instaurar o ar de mistério, estreitar relações e acirrar a competição entre os brothers. Depois que os componentes de cada lado do muro estiverem acomodados, o encontro entre os grupos vai acontecer somente por voz, sem que eles possam se ver. Estas e outras novidades prometem colocar fogo no parquinho do BBB 20! O reality estreia nesta terça-feira, logo após ’Amor de mãe’. Confira quem são os participantes do BBB20:

Grupo Camarote

Babu Santana

O ator carioca Babu Santana, de 40 anos, já foi atleta de Judô e Taekwondo. Babu ficou conhecido por interpretar o cantor Tim Maia no cinema, filme com o qual ganhou vários prêmios.

Bianca Andrade

A empresária de 25 anos é carioca, mas hoje mora em São Paulo. O apelido ‘Boca Rosa‘ surgiu na escola graças ao batom pink que adorava usar. Hoje Boca Rosa é uma marca, com linha de cosméticos e de maquiagem.

Gabi Martins

De Belo Horizonte, a cantora Gabi Martins, de 23 anos, viu a carreira deslanchar depois de publicar os primeiros vídeos de voz e violão na internet e ser repostada por nomes como Luan Santana, Gustavo Lima e Lucas Lucco.

Lucas Chumbo

Surfista profissional de 24 anos. Está no esporte desde os três anos de idade. Foi crescendo, começou a ganhar campeonatos. Aos 14 anos foi para o Havaí pela primeira vez e se apaixonou pelas ondas gigantes.

Manu Gavassi

Atriz e cantora, Manu tem 27 anos e é de São Paulo. Começou a carreira na música, mas já atuou em novelas e dirigiu clipes de outros artistas, além de ter escrito um livro de ficção.

Mari Gonzalez

Mari tem 25 anos e é influenciadora digital do universo fitness. Natural de Salvador, a ex-panicat mora em São Paulo com o namorado, o ex-BBB Jonas.

Pyong Lee

O hipnólogo de 27 anos é dono do maior canal de hipnose na internet do mundo, com mais de seis milhões de inscritos. É descendente de coreanos, mas nasceu e mora em São Paulo (SP).

Petrix Barbosa

Petrix tem 27 anos e é atleta profissional de Ginástica Artística. Natural de São Paulo, atualmente se divide entre Miami e Lisboa por causa dos treinos do esporte.

Rafa Kalimann

Nascida em Campina Verde (MG), Rafa, de 26 anos, mudou-se para São Paulo aos 14 anos, para ser modelo. Hoje, ela se divide entre a capital paulista e Goiânia (GO).

Grupo Pipoca

Felipe

Nascido em São Paulo, o arquiteto Felipe de 27 anos, adora estar em um canteiro de obras. Atualmente, é sócio de uma construtora e de uma pizzaria.

Flayslane

A cantora de 25 anos é natural de Nova Floresta (PB). Flayslane canta desde os 13 anos e já atingiu um milhão de visualizações com um EP. Atualmente, tem uma dupla sertaneja e uma marca de biquínis.

Gizelly

A sister de 28 anos nasceu na pequena Iúna, no Espírito Santo. O sonho de cursar Direito a levou para Vitória (ES), aos 17. Atualmente é pós-graduada e atua como advogada criminalista.

Guilherme

O modelo Guilherme, de 28 anos, nasceu em Presidente Prudente e mora na capital de São Paulo. Tem um irmão gêmeo, mas garante que os dois são muito diferentes.

Hadson

O ex-jogador profissional de futebol Hadson tem 38 anos e é de Belém do Pará. Aos 14, começou a trilhar seu caminho no esporte, na categoria de base do Corinthians.

Lucas

O fisioterapeuta de 26 anos é de Florianópolis e cresceu no esporte. Com apenas 14 anos, se mudou para os Estados Unidos para jogar Basquete profissionalmente.

Marcela

A ginecologista e obstetra Marcela, de 31 anos, nasceu em Rancharia (SP) e mudou-se para Presidente Prudente para cursar Medicina. Atualmente mora em São Paulo com o irmão.

Thelma

A médica anestesiologista Thelma tem 35 anos e é de São Paulo, onde trabalha em quatro hospitais. Nas horas vagas, atua como passista de escola de samba.

Victor Hugo

Victor tem 25 anos e é natural de Imperatriz (MA). Já adulto, mudou-se para São Paulo. Hoje é psicólogo e cientista da área de saúde pública.