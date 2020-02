Manu Gavassi chamou atenção no BBB 20, não por causa dela mesma, mas devido à palavra “sororidade”, que usou para justificar o voto em Felipe Prior para o paredão no último domingo, 9.

A cantora disse que tomou a decisão “por uma questão de sororidade”. Logo em seguida, Prior perguntou o significado do termo e Manu, de forma ácida, disse que ele poderia aprender quando saísse da casa.

Não demorou muito para a busca pelo termo subir em mais de 250% no Google. De acordo com dados da plataforma, a relevância das pesquisas dessa palavra no Brasil estava perto de zero até as 20h de domingo (numa escala de 0 a 100).

Pouco depois, o aumento foi exponencial e atingiu o nível 100 dentro de duas horas, sendo Amapá o Estado com mais procuras por “sororidade” em todo o País. Na segunda-feira, 10, o assunto voltou aos trending topics durante o programa.

O que significa sororidade

Sororidade vem do latim soror, que significa irmã, e representa a união entre as mulheres, com base na empatia e no companheirismo. O termo – que pode ser compreendido como ‘irmandade’ – é muito usado no feminismo para definir a importância de as mulheres estarem juntas na luta contra discriminações e a favor da igualdade de gênero.