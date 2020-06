O baterista do CPM 22, Ricardo Japinha, foi afastado da banda após ter uma conversa com uma menor de idade vazada. A troca de mensagens, exposta na noite desta terça-feira (9) por um perfil do Twitter chamado Exposed Emo, aconteceu em 2012.

Na interação, Japinha fala que gostaria de conhecer a garota, pergunta sua idade e se ela é virgem. Na época, Japinha tinha 38 anos e a fã do grupo tinha 16.

“Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua”, comunicou o CPM 22 via Twitter.

O grupo já havia postado no Twitter que seus membros haviam sido ” surpreendidos com postagens sobre o comportamento de um integrante da nossa banda” e que não compactua com tais atitudes, sem citar o baterista.

Na própria terça, antes da revelação do caso e da tomada de decisão do grupo, o baixista Fernando Sanchez anunciou que estava deixando a banda –segundo seus Instagram Stories, como uma forma de posicionamento.

“Venho aqui por meio deste comunicar que estou me desligando da banda CPM 22”, anunciou. “Muito obrigado por todos esses anos, e agora me dedico apenas ao meu estudio e às minhas outras bandas @o_inimigo_ e @bonuscup”.