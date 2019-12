Bárbara Evans e Gustavo Theodoro celebraram o noivado no último sábado, 14, em uma festa que reuniu amigos e familiares. O empresário pediu a modelo em casamento em julho deste ano durante viagem a Paris.

“Eu sou a mulher mais feliz do mundo”, disse ela ao publicar fotos ao lado do noivo no Instagram. Ele também se declarou na rede social: “início de uma nova etapa, sou muito feliz ao seu lado!”.

Monique Evans, mãe de Bárbara, também compartilhou imagens com os seguidores, desejando felicidades ao casal. “A felicidade da minha filha é a minha felicidade. Um fim de semana perfeito, e uma festa dos sonhos. Gustavo Theodoro é o genro que sempre idealizei! Obrigada por tudo”, escreveu a também modelo.

Casamento

No começo deste mês, em entrevista ao jornal Extra, Bárbara disse que o casamento, que será realizado em 15 de agosto de 2020, no interior de São Paulo, terá 44 padrinhos e 600 convidados. Era um sonho, segundo ela, fazer uma grande comemoração.

“Se não for para casar assim, com todos que amo lá… o sonho da minha vida está se realizando. Vou curtir e comemorar com todo mundo”, afirmou.

A modelo também falou sobre a personalidade do futuro marido, que é campeão de laço, atividade considerada esportiva que consiste, basicamente, em laçar os chifres ou patas de bovinos enquanto o animal corre em uma espécie de arena.

“O que eu tenho de explosiva, ele tem de quietinho. A gente se equilibra, se combina. Achei o meu parceiro da vida”, disse, completando que ele é participativo nas escolhas da cerimônia.