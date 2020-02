A banda Liniker e os Caramelows anunciou que irá se separar depois de cinco anos de carreira. A cantora e o grupo seguirão caminhos distintos a partir de agora, mas os fãs ainda poderão vê-los juntos no palco em uma turnê de despedida, que rodará o Brasil entre junho e julho.

Desde o início da trajetória, Liniker e os Caramelows conquistaram fãs mundo afora. A canção Zero, um dos primeiros hits do grupo, acumulou milhões de visualizações em menos de uma semana. Mais de 24 países foram visitados pelo grupo, que tem dois discos de carreira: Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019).

Liniker também deve seguir a carreira de atriz neste ano, enquanto os Caramelows vão trabalhar com artistas como a rapper espanhola Indee Styla e a cantora moçambicana Selma Uamusse. “A gente sentiu dificuldade de pensar em um nome para esse anúncio. Os termos ‘pausa’ e ‘hiato’ ganharam um significado – no mercado da música – que não é o que queremos passar, pois logo nos cobrariam um retorno. Ao mesmo tempo, não é um fim. Vamos seguir novos caminhos separados e que podem se cruzar em algum momento”, diz Liniker no comunicado sobre a separação da banda.