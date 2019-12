Karoline foi a vencedora da grande final da 5ª temporada do Bake Off Brasil – Mão na Massa, reality show culinário do SBT.

Karoline superou Francisco no último desafio do programa. Na 3ª colocação ficou o participante João.

Como ganhadora do Bake Off Brasil, Karoline recebeu o troféu do programa, que possui formato de batedeira, utensílios domésticos e uma viagem para a Bélgica com Alê Costa, da Cacau Show.

A final do reality show foi disputada em duas etapas. Na primeira prova, técnica, os finalistas reproduziram uma “torta vitral”. João foi eliminado.

Na prova derradeira, os finalistas Karoline e Francisco tiveram que criar um “baile de máscaras”, bolo com, no mínimo, três andares, medindo pelo menos 60 cm, com ao menos dois recheios e um busto decorado conforme o tema. Eram necessárias ao menos cinco tipos de técnicas na decoração.

O Bake Off Brasil – Mão na Massa é apresentado por Nadja Haddad e traz Beca Milano e Olivier Anquier como jurados da atração.

É possível assistir aos episódios anteriores do Bake Off Brasil – Mão na Massa no canal do YouTube do programa.

Quer saber como fazer as receitas do Bake Off Brasil? O site do programa as disponibiliza, dividindo-as entre “receitas criativas” e “receitas técnicas”.

As reprises do programa vão ao ar na TV paga no Discovery Home & Health, às terças-feiras, às 20h30.