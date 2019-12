O Baby Yoda, personagem da série “The Mandalorian“, ganhou nesta semana uma linha de bonecos vendida pela Hasbro. O anúncio veio em meio ao grande sucesso do personagem nas redes sociais.

O Bebê Yoda recebeu esse nome por ser da mesma espécie do mestre Yoda, personagem clássico dos filmes da saga “Star Wars”.

Entretanto, ele ainda não possui um nome oficial, e é o grande companheiro do protagonista da série, um fora da lei interpretado por Pedro Pascal.

Logo após o lançamento da série, em novembro de 2019, fotos, gifs e vídeos do bebê se espalharam pelas redes sociais, com diversos comentários fazendo referência à fofura do personagem. Além das imagens, diversos memes surgiram tendo o Baby Yoda como referência.

A Hasbro anunciou seis bonecos do Baby Yoda, que já estão em pré-venda e cujo preço varia de cerca de US$ 10 (R$ 41,10, na cotação atual) a US$ 25 (R$ 102,75). O menor possui cerca de três centímetros de altura e o maior, 20.