Uma cena no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, gerou comparações com o filme Rei Leão. Tudo começou quando um babuíno salvou um filhote de leão que estava sendo ameaçado por um grupo de babuínos, tratando o pequeno como sua cria.

continua depois da publicidade

Nada de ‘Rei Leão’ entre os leões de verdade

O guia de safari Kurt Schultz foi quem registrou o acontecimento, no sábado, 1. Em sua página no Facebook, ele comentou que tinha uma reunião no parque e, enquanto aguardava o começo da mesma, decidiu circular pelo local e tirar algumas fotos.

Foi quando encontrou um grupo de babuínos que pareciam agitados, e de repente um deles se afastou e começou a escalar uma árvore. Neste momento o guia percebeu que o animal, que era um jovem macho, carregava um filhote de leão.

“Provavelmente no começo do dia os babuínos desceram das árvores para procurar por comida, e encontraram o filhote de leão escondido”, comentou Schultz. O que mais surpreendeu o guia foi o fato do babuíno tratar o filhote como se fosse da própria espécie, o protegendo e fazendo carinho no leão.

Apesar do momento ter gerado comparações com uma cena que ocorre no começo de Rei Leão em que um babuíno, Rafiki, ergue Simba, um leão recém-nascido, na vida real o final pode não ser tão feliz. “Eu presumo que o filhote não sobreviverá até o fim do dia, seja por brigas entre babuínos para pegar o leão e comê-lo ou apenas pela força do babuíno andando com o filhote ou pelo calor do dia”, comentou Schultz.

Até agora o filhote não foi visto novamente, mas o guia comentou, em uma publicação, que após três dias sem leite materno o pequeno leão não sobreviveria. Algumas pessoas levantaram até a possibilidade de o babuíno ter resgatado o animal apenas para comê-lo sozinho. “Depois de 20 anos como guia esta foi a primeira vez que eu vi um babuíno cuidando e criando um filhote de uma espécie predadora”, comentou o guia.

As regras do Parque Nacional Kruger proíbem a interferência de humanos em eventos normais da natureza. É comum que babuínos tentem matar filhotes de leão pois, ao se tornarem adultos, os leões viram predadores dos babuínos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais